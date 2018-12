Weimar

Weimar vergibt Menschenrechtspreis an Ordensschwester

10.12.2018, 00:23 Uhr | dpa

Die Stadt Weimar vergibt heute ihren diesjährigen Menschenrechtspreis. Geehrt wird die Schweizer Ordensschwester Lorena Jenal. Die Stadt würdigt damit deren Einsatz für die Opfer von Hexenverfolgungen in Papua-Neuguinea. Das katholische Hilfswerk Missio hatte die Schweizerin für den Preis vorgeschlagen. Die Auszeichnung wird seit 1995 jeweils am Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember verliehen. Die Stadt - durch die humanistischen Ideale der Klassiker und das NS-Konzentrationslager Buchenwald geprägt - will auf diese Weise auf Menschenrechtsverletzungen weltweit aufmerksam machen. Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die UNO-Menschenrechtscharta beschlossen.