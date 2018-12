Seefeld

Plädoyer in Raubmord-Prozess gegen "Froschbande"

10.12.2018, 01:38 Uhr | dpa

Im Prozess gegen Mitglieder der sogenannten Froschbande um den Raubmord an einem Rentner im Landkreis Starnberg werden heute die Plädoyers fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte im November für alle acht Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Nun haben die Verteidiger das Wort.

Der Anklage zufolge hatten die aus Rumänien stammenden Männer im September 2015 ein Rentnerehepaar in seinem Haus in Seefeld im Ortsteil Meiling überfallen und ausgeraubt. Während Komplizen im Auto warteten, sollen mehrere der Männer den 72-Jährigen niedergeschlagen haben, als er zum Rauchen auf die Terrasse ging. Danach überfielen sie seine schlafende Frau. Beide sperrten sie in eine Besenkammer. Der Mann starb, die Frau wurde nach 57 Stunden schwer verletzt befreit. Wert der Beute bei der grausamen Tat: rund 5000 Euro.

Die Witwe leidet bis heute körperlich und seelisch an den Folgen der Tat. Um ihr eine direkte Konfrontation mit den Angeklagten zu ersparen, hatte sie im Prozess über eine Videoschaltung ausgesagt.

Die Angeklagten sollen Serientäter sein. Wegen ihrer nächtlichen Überfälle und ihrer Körperhaltung wurde die Gruppe als "Froschbande" bekannt. Meist suchte sie sich ältere Opfer, die abgelegen wohnten. Mitglieder der Gruppe waren in Österreich schon verurteilt worden.