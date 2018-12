Frankfurt am Main

RMV informiert über neue Tickets

10.12.2018, 02:10 Uhr | dpa

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will Fahrten über die Stadtgrenzen von Frankfurt hinaus billiger machen. Wie viel Pendler und Reisende künftig zwischen Frankfurt und Offenbach für eine Fahrt mit der S-Bahn zahlen müssen, wollen die Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, und Offenbach, Felix Schwenke (beide SPD), gemeinsam mit RMV-Geschäftsführer Knut Ringat heute in Frankfurt zeigen. Bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember kostete die Strecke zwischen den nur wenige hundert Meter entfernten Haltestellen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ledermuseum 4,90 Euro.