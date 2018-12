Osterode am Harz

Hochsaison beim Rentierverleih im Harz

10.12.2018, 05:59 Uhr | dpa

Barbara Küppers, Betreiberin des Verleihs "Rentier on tour", steht an einem Weidezaun vor einem Rentier. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Hochsaison für den Rentierverleih im Harz: Auf dem Hof von Tiertrainerin Barbara Küppers in Wulften im Kreis Göttingen ist in diesen Wochen besonders viel los. In der Vorweihnachtszeit hat Küppers mit ihren Tieren deutlich mehr zu tun als im restlichen Jahr. Sieben Rentiere hat sie momentan, die etliche Auftritt pro Saison bestreiten.

Ihr Herz schlägt jedoch für alle Tiere: Neben dem Rentierverleih und dem Ponyhof mit Streichelzoo betreibt Barbara Küppers außerdem den Arche Park, in dem sie vom Aussterben bedrohte, gefährdete alte Haustierrassen hält und teilweise auch nachzüchtet.