Verden (Aller)

Heisenhof in Dörverden soll abgerissen werden

10.12.2018, 06:10 Uhr | dpa

Der Heisenhof in Dörverden. Foto: Jörg Sarbach/Archiv (Quelle: dpa)

Der als Treffpunkt für die rechte Szene bekanntgewordene Heisenhof in Dörverden soll nach langem Tauziehen abgerissen werden. Der Landkreis Verden lasse derzeit die Kosten für den Abriss ermitteln, um diese den Eigentümern vorab in Rechnung zu stellen, sagte der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt beim Landkreis Verden, Volker Lück. Trotz einer für das Anwesen auf einem ehemaligem Bundeswehrgelände bereits seit langem bestehenden Abrissverfügung haben die Eigentümer diese bislang nicht umgesetzt. Deswegen will nun der Kreis tätig werden.