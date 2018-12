Gütersloh

Auto gerät in Gegenverkehr: vier Verletzte

10.12.2018, 06:38 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Gütersloh sind vier Menschen verletzt worden. Ein 29-Jähriger hatte am Sonntagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte mit ihm in zwei entgegenkommende Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die 31 und 33 Jahre alten Insassen des einen Wagens wurden leicht verletzt. Die Leute im anderen gerammten Fahrzeug kamen mit einem Schrecken davon. Der Unfallverursacher und sein 27-jähriger Begleiter kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weshalb der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.