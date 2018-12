München

Bayern-Profi Robben: "Vielleicht höre ich ganz auf"

10.12.2018, 07:52 Uhr | dpa

Fußball-Profi Arjen Robben vom Rekordmeister FC Bayern München wird seine Karriere möglicherweise schon nach dieser Saison beenden. Es sei noch nicht "100-prozentig klar", ob er weiter Fußball spielen wolle, sagte der 34-Jährige im "Kicker"-Interview und stellte fest: "Vielleicht höre ich ganz auf."

Robben hatte am Sonntag vor einer Woche das Ende seiner Zeit beim FC Bayern verkündet. "So etwas ist natürlich ein großer Schritt. Das entscheidest du nicht an einem Tag, einfach mal so", sagte Robben. "Ich habe viel und gut darüber nachgedacht. Ich bin jetzt aber sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen und sie mitgeteilt habe. Dass es jetzt so feststeht, fühlt sich gut an, gerade gegenüber den Fans und dem Verein. Es war der richtige Zeitpunkt." Robben spielt seit 2009 bei den Münchnern.

Nun wartet der Niederländer auf das optimale Angebot. "Die Lage ist für mich so: Wir schauen und warten, was es an Möglichkeiten gibt." Jeder wisse, dass er bei Bayern aufhöre. "Wenn ein Angebot vorbeikommt, von dem ich wirklich zu 100 Prozent überzeugt bin und sage, das ist noch mal was Schönes, das will ich machen, dann spiele ich weiter. Wenn das ideale Angebot nicht kommt, dann kann auch Schluss sein." Auch eine Rückkehr in die Heimat sei für ihn vorstellbar.