Berlin

Frau bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

10.12.2018, 07:58 Uhr | dpa

In Berlin-Lichtenberg ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, als die Straßenbahn in eine Haltestelle einfuhr, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die 50-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache wird noch ermittelt.