Hannover

Warnstreik führt zu Zugausfällen in Niedersachsen und Bremen

10.12.2018, 08:20 Uhr | dpa

Der bundesweite Bahn-Warnstreik hat am Montagmorgen zu etlichen Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen geführt. Die Hauptbahnhöfe Hannover und Bremen sowie der Bahnhof in Celle/Helmstedt werden bestreikt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Neben dem Fernverkehr waren zunächst die Regional- und Metronomzüge auf den Strecken Hamburg-Bremen, Hannover-Göttingen sowie Hildesheim-Bünde sowie Osnabrück-Ruhrgebiet betroffen.

Der Warnstreik war für 5.00 bis 9.00 Uhr angekündigt. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher am Montagmorgen. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets für den Fernverkehr behielten bis Sonntag ihre Gültigkeit. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Verhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.