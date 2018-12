Berlin

Züge nach Warnstreik auch an Rhein und Saar wieder angerollt

10.12.2018, 08:22 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist der Bahnverkehr nach dem Ende des Warnstreiks am Montag langsam wieder angelaufen. Seit 9.00 Uhr seien die Züge im Regionalverkehr wieder unterwegs, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt. Reisende müssten sich im Nahverkehr aber noch den ganzen Tag über auf Auswirkungen des Warnstreiks einstellen: "Weil viele Züge nicht da sind, wo sie sein sollen, wird es Verspätungen und auch Ausfälle geben." Die Auswirkungen des Ausstands auf den Regionalverkehr seien erheblich gewesen.

Auf den S-Bahn-Strecken im Rhein-Main-Gebiet sollte sich der Betrieb relativ zeitnah wieder einigermaßen normalisieren. Es würden aber zunächst nur die halbstündigen Haupttakte bedient, erklärte der Bahn-Sprecher weiter.

Auf ihrer Internetseite empfahl die Deutsche Bahn ihren Kunden am Morgen, Reisen nach Möglichkeit auf den Dienstag zu verschieben. Auch im Fernverkehr müsse noch den ganzen Tag mit massiven Einschränkungen gerechnet werden.

Zu dem Warnstreik zwischen 5.00 und 9.00 Uhr hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen. Hintergrund ist, dass in der Tarifrunde für rund 160 000 Beschäftigte bei der Bahn am Samstag der erhoffte Durchbruch nicht gelungen war. Im Streit um die Lohnerhöhung gingen der Konzern und die Gewerkschaft EVG auseinander.