Leipzig

Einschränkungen durch Warnstreik bei der Bahn

10.12.2018, 08:26 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) Wegen des bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Bahn fallen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Montagmorgen zahlreiche Züge aus oder sind verspätet. Es seien alle Linien im S-Bahn- und Regionalverkehr betroffen, sagte Bahnsprecher Holger Auferkamp in Leipzig. Bundesweit sei außerdem der Fernverkehr eingestellt.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Mitglieder von 5.00 bis 9.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers lief der Warnstreik bereits eine Stunde früher an. Mit der Aktion will die EVG im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen.

Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.