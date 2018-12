Hamburg

Bürgerschaft stellt vor Haushaltsberatungen Mediathek online

10.12.2018, 16:35 Uhr | dpa

Rechtzeitig vor Beginn der abschließenden Haushaltsberatungen hat die Hamburgische Bürgerschaft eine eigene Mediathek im Internet freigeschaltet. "Damit ermöglichen wir den Hamburgerinnen und Hamburgern einen einfachen, schnellen und barrierearmen Zugang zum Parlamentsgeschehen in ihrer Stadt und schaffen damit noch mehr Transparenz und Reichweite für unsere Arbeit", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Montag. Am Dienstag beginnen die Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020, bis Donnerstag soll er unter Dach und Fach sein.

Bislang konnte man Sitzungen der Bürgerschaft im Internet schon per Livestream verfolgen, der statisch von einer Kamera eingefangen wurde. Nun zeichnen vier Kameras das Geschehen im Plenarsaal auf. Mit zusätzlichen Informationen zum Sitzungsablauf versehen, sind die Videos auch später in der Mediathek verfügbar. Außerdem können Interessierte dort nach verschiedenen Kriterien recherchieren, etwa nach Rednern, Fraktionen, Titeln der Tagesordnungspunkte oder Drucksachen-Nummern. Gut zwei Jahre war an dem digitalen Projekt gearbeitet worden.