Heide

Verband präsentiert Ergebnisse einer Konjunkturumfrage

11.12.2018, 01:20 Uhr | dpa

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste mit Sitz in Heide will heute die Ergebnisse einer aktuellen Konjunkturumfrage präsentieren. Dabei sollen unter anderem die Erwartungen der Wirtschaft an der Westküste für das erste Halbjahr 2019 dargestellt werden. Der Unternehmensverband vertritt rund 400 mittelständische und zum Teil unternehmergeführte Betriebe sowie die Industrie zwischen List auf Sylt und Norderstedt. Er ist nach eigenen Angaben mit rund 36 000 Arbeitsplätzen der größte regionale Arbeitgeberverband in Schleswig-Holstein. In Konjunkturumfragen erhebt er zweimal jährlich repräsentative Daten aus Unternehmen seines Einzugsgebietes - den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg sowie der Stadt Norderstedt.