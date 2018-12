Hamburg

Generaldebatte in der Bürgerschaft zum Doppelhaushalt 19/20

11.12.2018, 02:18 Uhr | dpa

Die Hamburgische Bürgerschaft nimmt heute ihre abschließenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 auf. Zum Auftakt steht die Generaldebatte über den Entwurf des rot-grünen Senats an, der für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 15,51 Milliarden und für 2020 in Höhe von 15,97 Milliarden Euro vorsieht. Außerdem soll am ersten Tag neben den Etats der Bürgerschaft, des Senats und der Bezirksämter auch über den der Umweltbehörde beraten werden. Bis Donnerstagabend soll der Haushalt unter Dach und Fach sein. Die Fraktionen haben mehr als 220 Änderungsanträge vorgelegt - 55 die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen, die CDU 68, 37 die Linke, 36 die FDP und 25 die AfD.