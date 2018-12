Bielefeld

Möglicherweise Plädoyers nach versuchtem Mord im Knast

11.12.2018, 02:34 Uhr | dpa

Im Prozess um einen versuchten Mord im Knast stehen heute am Landgericht Bielefeld möglicherweise die Plädoyers an. Zuvor sollen noch Zeugen und der psychiatrische Gutachter gehört werden. Angeklagt ist ein Deutscher, der im Februar 2017 versucht haben soll, einen Mithäftling aus Rache zu töten. Beide Männer saßen zuvor gemeinsam im Knast bei Düsseldorf. Dort soll das spätere Opfer seinen Mithäftling verpfiffen haben, einen Wärter töten zu wollen. Der in China geborene Mann kam darauf in Einzelhaft. Durch eine Justizpanne trafen beide im Knast in Bielefeld erneut aufeinander.

Der Angeklagte sitzt im Gefängnis, weil er im Februar 2014 bei einem Amoklauf im Rheinland drei Morde, zwei Brandstiftungen und weitere schwere Straftaten begangen hatte.