Kiel

Prozess um Schüsse auf der Autobahn bei Kiel startet

11.12.2018, 03:23 Uhr | dpa

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen startet heute am Kieler Landgericht der Prozess um Schüsse auf der A215 bei Kiel. Angeklagt ist ein 39-jähriger Mann, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorwirft. Der Tatverdächtige soll im Mai auf der Autobahn 215 bei Kiel fünf bis sechs mal auf den Fahrer eines neben ihm fahrenden Wagens geschossen haben. Der Attackierte blieb unverletzt. Sein Wagen wurde laut Anklage von vier Schüssen getroffen, unter anderem in der Beifahrertür. Zwei Projektile blieben stecken.

Zu dem Angriff kam es laut Anklage am Abend des 21. Mai, nachdem der 39-Jährige den ihm bekannten Mann auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel etwa in Höhe der Abfahrt Neumünster Mitte entdeckte. Durch langsameres Fahren auf der rechten Spur zwang er demnach den anderen Mann, ihn links zu überholen. Als beide Autos auf gleicher Höhe waren, soll er bei voller Fahrt durch das geöffnete Fahrerfenster seines Sportwagens geschossen haben. Der mutmaßliche Schütze flüchtete und wurde später bei Wolfenbüttel in Niedersachsen von einem Spezialkommando der Polizei festgenommen. Es soll sich um einen Libanesen handeln.

Die Staatsanwaltschaft machte zu den Hintergründen der Tat keine Angaben. Nach früheren Polizeiangaben geht es um eine Familienfehde. Laut Medienberichten wurde der Vater des Tatverdächtigen bei einer blutigen Auseinandersetzung in Flensburg schwer verletzt. Der Angegriffene soll ein Deutscher mit türkischen Wurzeln sein. Für ihn soll es bereits vor der Tat Schutzmaßnahmen der Kriminalpolizei gegeben haben.