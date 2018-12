Wiesbaden

Fast 72 000 Hessen leben seit sieben Jahren von Hartz IV

11.12.2018, 05:27 Uhr | dpa

Insgesamt 71 712 arbeitslose Frauen und Männer aus Hessen haben in den vergangenen acht Jahren mindestens sieben Jahre von Hartz IV gelebt. Das ergab eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Marjana Schott (Linke) an das hessische Sozialministerium. Diese Menschen haben damit die Chance, im Rahmen der Reform des Teilhabechancengesetzes für eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt besonders gefördert zu werden.

Insgesamt beziehen derzeit knapp 284 000 erwerbsfähige Langzeitarbeitslose in Hessen Hartz IV, teilte die Bundesarbeitsagentur mit. Den höchsten Anteil (Stand Juni 2018) an Hartz-IV-Beziehern hat die Stadt Frankfurt (49 572), gefolgt von Wiesbaden (21 589), Kassel (17 302) und dem Main-Kinzig-Kreis (17 270). Die geringste Zahl an Hartz-IV-Empfängern verzeichnet der Vogelsbergkreis mit 3216 Langzeitarbeitslosen.