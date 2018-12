Heidegrund

Lastwagen kippt auf A9 um: Fahrer schwer verletzt

11.12.2018, 06:36 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 9 ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Lkw am Montagabend in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg um, wie die Polizei in Halle am Dienstag mitteilte. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.