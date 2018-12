Kiel

SPD freut sich über mehr Geld für Familienbildungsstätten

Schleswig-Holstein stockt die Fördermittel für Familienbildungsstätten auf fast eine Million Euro auf. Exakt sind ab nächstem Jahr 985 800 Euro vorgesehen. "Das sind 432 700 Euro mehr im Jahr als bisher und bedeutet fast eine Verdoppelung der Fördersumme", sagte dazu SPD-Fraktionsvize Serpil Midyatli. Sie wertete dies als Beleg für wirksame Oppositionsarbeit. "Die Initiative dafür ist nämlich von SPD und SSW ausgegangen", sagte Midyatli. CDU, FDP und Grünen hingegen fehle es an politischem Gestaltungswillen. Über die Gesamtausgaben des Landes im nächsten Jahr entscheidet der Landtag am Mittwoch mit der Verabschiedung des Haushalts 2019. "Familienbildungsstätten sind mit ihren generationsübergreifenden Angeboten Orte lebenslangen Lernens", sagte Midyatli. "Sie bieten Eltern Unterstützung bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder vor allem in den ersten Lebensjahren." Besonders Alleinerziehende und sozial benachteiligte Familien könnten davon profitieren. Darüber hinaus leisteten die Einrichtungen mit ihrer Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund einen wertvollen Beitrag zur Integration.