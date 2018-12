Erfurt

Energiebedingter Kohlendioxid-Ausstoß in Thüringen gesunken

11.12.2018, 11:45 Uhr | dpa

Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid durch Energieverbrauch ist in Thüringen leicht gesunken. Die Emissionen sanken im Jahr 2016 um 18 000 Tonnen CO2 im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik berechnete und am Dienstag mitteilte. Demnach stieg zwar der Energieverbrauch etwa der Thüringer Haushalte und Gewerbe um 1,8 Prozent, der Ausstoß von Kohlendioxid ging in diesem Sektor trotzdem um 2,1 Prozent zurück. Auch die Industriebetriebe verbrauchten 2016 rund 6,8 Prozent mehr Energie als noch ein Jahr zuvor. Ihre Emissionen stiegen nach Angaben der Statistiker aber nur um 1,8 Prozent.

In der Langzeitbetrachtung der Daten zeigt sich ein deutlicher Rückgang des energiebedingten Kohlendioxid-Ausstoßes im Freistaat seit 1990: Während zur Wendezeit noch mehr als 33 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen wurden, waren es im Jahr 2016 mit rund 16 Millionen Tonnen weniger als die Hälfte. Für die Berechnungen wurde vor allem der Verbrauch von fossilen kohlenstoffhaltigen Energieträgern berücksichtigt.