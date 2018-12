Regensburg

Jahn Regensburg muss in Sandhausen auf Correia verzichten

11.12.2018, 14:54 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg muss im Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Sandhausen auf Verteidiger Marcel Correia verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 29-Jährigen nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:3) am vergangenen Freitag mit einer Sperre von einem Zweitligaspiel belegt. Correia war in der 89. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil laut Mitteilung vom Dienstag zugestimmt, das Urteil ist rechtskräftig.