Salzgitter

Frauenleiche in Salzgitter gefunden

11.12.2018, 15:08 Uhr | dpa

Polizisten haben am Dienstagmittag in einer Wohnung in Salzgitter eine Frauenleiche gefunden. Ein anonymer Hinweisgeber habe die Beamten informiert, sagte ein Sprecher. Wie die Frau gestorben ist, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich zuvor eine Familientragödie ereignet haben. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, hieß es.