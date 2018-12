Wörrstadt

Mannheimer MVV Energie will Juwi komplett übernehmen

11.12.2018

Die Mannheimer MVV Energie AG will den Wörrstädter Energiespezialisten Juwi komplett übernehmen. Die Anteile würden in den kommenden Wochen auf 100 Prozent erhöht, teilte die MVV am Dienstag mit. Bislang hält die MVV 63 Prozent, nun wird sie die restlichen Anteile von den Juwi-Gründern Fred Jung und Matthias Willenbacher erwerben. Die Projektentwicklung erneuerbarer Energien bleibe auch in Zukunft ein wichtiges Standbein der MVV Gruppe, teilten die Mannheimer mit. Die MVV war 2014 bei Juwi eingestiegen. Das Unternehmen aus dem rheinhessischen Wörrstadt hat nach eigenen Angaben rund 850 Mitarbeiter.