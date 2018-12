Rostock

Hansa Rostock feiert Jubiläum des legendären Bochum-Spiels

11.12.2018, 15:18 Uhr | dpa

Hansa Rostock lässt die Erinnerung an das "Wunder von Bochum" wieder aufleben. Unter diesem Motto trifft am 26. Mai 2019 im Rostocker Ostseestadion die damalige Bundesliga-Mannschaft auf ein Team des VfL Bochum. "Dieses Spiel weckt auch nach 20 Jahren bei ganz vielen Hansa-Fans eine Menge Emotionen. Die Stimmung im Ruhrstadion war einzigartig, rund 10 000 Hansa-Fans haben ein Heimspiel daraus gemacht", sagte der damalige Hansa-Chaftrainer Andreas Zachhuber am Dienstag in Rostock. "Es wäre fantastisch, wenn wir so eine tolle Kulisse auch dieses Mal im Ostseestadion hinbekommen."

Hansa Rostock hatte sich am 29. Mai 1999 unter der Regie von Trainer Zachhuber und dessen Assistenten Juri Schlünz mit einem 3:2-Sieg in Bochum vor dem Abstieg aus der Bundesliga gerettet. Dabei lag der letzte DDR-Meister und -Pokalsieger eine Viertelstunde vor Schluss noch mit 1:2 zurück, ehe dank der Tore von Victor Agali und Slawomir Majak noch die Wende gelang.

Majak wird bei dem Traditionsspiel ebenso dabei sein wie der ehemalige Nationalspieler Oliver Neuville und der langjährige Rostocker Torhüter Martin Pieckenhagen. Neuville hatte die Führung erzielt und trotz einer Verletzung am Ohr mit einem Kopfverband bis zum Schlusspfiff durchgehalten. "Das war eines der dramatischsten Spiele, das ich je erlebt habe", sagte Neuville nach seinem Karriere-Ende.