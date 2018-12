Fürth

Greuther Fürth mehrere Wochen ohne Youngster Abouchabaka

11.12.2018, 16:17 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Jahresendspurt auf Mittelfeldspieler Elias Abouchabaka verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, zog sich der 18-Jährige beim 0:5 gegen den FC Erzgebirge Aue einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Abouchabaka war am vergangenen Samstag in der 59. Minute für Richard Magyar eingewechselt worden und musste nur wenige Minuten später nach einem unglücklichen Zweikampf wieder vom Feld.