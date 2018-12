Hamburg

Vasilije Janjicic fehlt dem HSV im Auswärtsspiel in Duisburg

11.12.2018, 16:41 Uhr | dpa

Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV muss im Auswärtsspiel am Freitag beim MSV Duisburg (18.30 Uhr/Sky) auf Vasilije Janjicic verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich eine ausgeprägte Zerrung direkt am Nerv im Bereich des hinteren Oberschenkels zugezogen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Im Vormittagstraining hatten auch Kapitän Aaron Hunt (muskuläre Probleme) und Torhüter Julian Pollersbeck (Erkältung) gefehlt.