Aachen

Angriff mit Schere: Beamtin schießt 45-Jähriger ins Bein

11.12.2018, 16:50 Uhr | dpa

Eine Polizistin hat am Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Aachen einer 45-jährigen Frau ins Bein geschossen. Die 45-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war laut Mitteilung um kurz vor 14 Uhr zu einer Wohnung gerufen worden. Dort sei die Streife auf die 45-Jährige getroffen, die nicht in der Wohnung lebe. Die 45-Jährige habe die Beamtin mit einer Schere bedroht und die Schere trotz mehrfacher Aufforderung nicht weggelegt. Daraufhin habe die Polizisten geschossen. Die genauen Umstände waren zunächst völlig unklar, darunter auch die Frage, wie und warum die Angreiferin in die fremde Wohnung gelangte.