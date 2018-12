Wernigerode

Schlossfestspiele in Wernigerode mit Oper "Romeo und Julia"

11.12.2018, 18:20 Uhr | dpa

Die Oper "Romeo und Julia" des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini (1801-1835) steht im Mittelpunkt der Wernigeröder Schlossfestspiele im nächsten Jahr. Die 24. Ausgabe des Festspielsommers soll vom 27. Juli bis 1. September 2019 veranstaltet werden, wie das Philharmonische Kammerorchester am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte. "Romeo und Julia" werde am 9. August Premiere feiern, danach seien vier weitere Aufführungen geplant. Die Regie führe Birgit Kronshage, hieß es. Bellinis Oper wurde 1830 in Venedig uraufgeführt, die erste Aufführung außerhalb Italiens gab es ein Jahr später in Dresden.

Während der Festspiele auf Schloss Wernigerode sind den Angaben zufolge auch Wandelkonzerte, ein Eröffnungs- und Abschlusskonzert sowie ein Kinder- und Familienprogramm geplant. Zu den Veranstaltungen kommen jährlich rund 4000 Besucher.