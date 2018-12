Frankfurt am Main

Früherer "FAZ"-Herausgeber Reißmüller gestorben

11.12.2018, 18:32 Uhr | dpa

Der frühere Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Johann Georg Reißmüller, ist tot. Wie die Zeitung am Dienstag in Frankfurt mitteilte, starb der Journalist am Montag im Alter von 86 Jahren in Frankfurt. Reißmüller war von 1974 bis 1999 "FAZ"-Herausgeber. Sein Lebensthema sei das Schicksal Mittel-, Ost- und Südosteuropas im 20. Jahrhundert gewesen, hieß es in der Mitteilung.

Der im nordböhmischen Leitmeritz geborene Reißmüller studierte Rechtswissenschaften und trat 1961 in die politische Redaktion der "FAZ" ein. Von 1967 bis 1971 berichtete er für die Zeitung aus Belgrad und war anschließend verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik.