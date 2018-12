München

Verwaltungsgericht verhandelt über Airbnb-Wohnungen

12.12.2018, 01:44 Uhr | dpa

Muss die Buchungsplattform Airbnb Daten zu illegalen Ferienwohnungen der Stadt München preisgeben? Darüber verhandelt heute das Verwaltungsgericht München. Airbnb wehrt sich gegen eine städtische Anordnung zur Herausgabe der Daten. München will von Airbnb unter anderem wissen, welche Anbieter auf dem Online-Portal Wohnungen mehr als acht Wochen im Jahr als Ferienwohnung anbieten. Dabei stützt die Stadt sich auf das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum.

Das US-Unternehmen, das seinen Europa-Sitz in Irland hat, wehrt sich gegen die Forderung und begründet die Klage auch damit, dass das bayerische Zweckentfremdungsrecht für ein in Irland sitzendes Unternehmen nicht gelte. In einem ähnlichen Verfahren hatte das Berliner Verwaltungsgericht im vergangenen Jahr zugunsten von Airbnb entschieden.

Airbnb ist ein Vermittlungsportal für Ferienwohnungen von Privatanbietern und inzwischen zehn Jahre alt. Heute ist das Unternehmen laut eigenen Angaben mit über fünf Millionen gelisteten Unterkünften in 191 Ländern und rund 81 000 Städten weltweit präsent.

Allein zum Oktoberfest in diesem Jahr hatten nach Unternehmensangaben mehr als 4200 Münchner ihre Wohnung oder ein Zimmer über Airbnb vermietet, mehr als 37 000 Menschen aus rund 100 Ländern kamen bei den privaten Gastgebern unter. Kurzzeitige Vermietungen fallen nicht unter die Zweckentfremdungssatzung.