Frankfurt am Main

An den Schulen gibt es Defizite beim Thema Gesundheit

12.12.2018, 01:52 Uhr | dpa

An den hessischen Schulen mangelt es an Wissen über gesundheitsbewusstes Verhalten. Das ist laut AOK Hessen das Ergebnis eines zweijährigen Modellprojekts, das Experten am heute in Frankfurt vorstellen. Für das Gesundheitsprojekt "Splash" waren zehn Fachkräfte an Schulen in Frankfurt und im Raum Offenbach im Einsatz.

Der von der Charité Berlin ausgewertete Bericht kritisiert auch die mangelnde Gesundheitskompetenz von Lehrern und Eltern. Aufgabe der Fachkräfte war es nach Angaben eines AOK-Sprechers an den Schulen zu vermitteln, wie man durch ein Zusammenspiel von Ernährung, Medikamente und Bewegung gesund bleiben kann. Federführend für das Projekt war die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung.