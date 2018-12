Erfurt

Landtagssitzung mit Wahl der Landtagspräsidentin

12.12.2018, 01:58 Uhr | dpa

Mit der CDU-Politikerin Birgit Diezel soll das Thüringer Parlament heute eine neue Landtagspräsidentin bekommen. Ihre Wahl gilt als so gut wie sicher, da sich unter anderem mehrere Vertreter der Fraktionen von Linke, SPD und Grüne für Diezel ausgesprochen hatten. Diezel war bereits von 2009 bis 2014 Landtagspräsidentin und soll nun Nachfolgerin von Christian Carius (CDU) werden, der sein Amt Ende Oktober niedergelegt hatte.

In der Aktuellen Stunde des Parlaments soll es auf Antrag der Grünen-Fraktion unter anderem um den Digitalpakt gehen, mit dem Bund und Länder Schulen in das Internet-Zeitalter verhelfen wollen. Die Umsetzung des Vorhabens verzögert sich, weil dafür das Grundgesetz geändert werden soll, in den Details dazu aber Uneinigkeit herrscht. Die CDU-Fraktion will dagegen die unbesetzten Amtsarztstellen im Freistaat thematisieren.