Hannover

Landtag setzt Haushaltsdebatte fort

12.12.2018, 02:12 Uhr | dpa

Um den Ausbau des Internets in Niedersachsen und den Kohleausstieg geht es heute in einer Aktuellen Stunde zu Beginn der Landtagssitzung in Hannover. Im Mittelpunkt der Plenarsitzung steht aber erneut die Haushaltsplanung für 2019. Dabei geht es um die Einzeletats für die Ressorts Wirtschaft, Agrar, Justiz sowie Umwelt und Energie. Die rot-schwarze Landesregierung hat in dem 32,9 Milliarden Euro umfassenden Haushaltsplan mehr Geld für Bildung, Soziales, Digitales, Infrastruktur und Familien vorgesehen. Die endgültige Abstimmung über den Etat steht am Donnerstag an.