Hamburg

Bürgerschaft setzt Haushaltsberatungen über Einzelpläne fort

12.12.2018, 02:49 Uhr | dpa

Abgeordnete verfolgen in der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus in Hamburg die laufende Debatte. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Hamburgische Bürgerschaft setzt heute ihre abschließenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 fort. Am zweiten Tag der Haushaltswoche geht es um die Einzelpläne Inneres und Sport, Kultur und Medien, Arbeit, Soziales, Familie und Integration sowie Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, zu denen den Abgeordneten Dutzende Änderungsanträge vorliegen.

In der Generaldebatte hatte die Opposition am Dienstag den Haushaltsentwurf des rot-grünen Senats mit einem Volumen von mehr als 31 Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre heftig kritisiert. Der Senat verteidigte den Etatplan als Grundlage dafür, Hamburg "als moderne und attraktive, als solidarische und weltoffene, als wirtschaftsstarke und klimafreundliche Metropole in die Zukunft" zu führen.

Nach Abschluss der Beratung sollen der Gesamthaushalt und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 am Donnerstagabend verabschiedet werden.