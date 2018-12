Fulda

Bremsen-Spezialisten der Bahn arbeiten in Fuldaer Werk

12.12.2018, 05:36 Uhr | dpa

In einem Fuldaer Werk der Deutschen Bahn für Fahrzeuginstandhaltung wird jede zur Wartung ausgebaute Bremse aufbereitet und überprüft. Das Werk in Osthessen gilt nach Angaben der Bahn als deutschlandweit einmaliges Kompetenzzentrum. Jede Zugbremse - egal ob von Güterzügen oder hochtechnischen ICEs - wird in Fulda gewartet und für den nächsten Einsatzzyklus von einigen Jahren wieder fit gemacht.

Das DB-Werk ist nach eigenen Angaben Spezialist in der Aufarbeitung, Modernisierung und Prüfung sowie im Umbau von Bremskomponenten aller Hersteller der Eisenbahnindustrie. In dem Fuldaer Werk lautet die Devise: "Aus alt mach neu", wie eine Bahn-Sprecherin erklärte. Reparieren statt Wegwerfen gilt als Devise. Dabei spiele neben wirtschaftlichen Überlegungen auch der Umweltschutz eine große Rolle. "Was wiederverwendet werden kann, muss nicht entsorgt werden", sagte sie.