Zwickau

Autounfall mit zwei Schwerverletzten in Zwickau

12.12.2018, 06:48 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Zwickau sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen soll nach Zeugenaussagen "aggressiv" gefahren sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Auf der Bundesstraße 93 habe der 23-Jährige am Dienstag immer wieder andere Fahrzeuge überholt und bedrängt. Dann sei sein Wagen in das Heck eines anderen Autos mit einem 26-Jährigen am Steuer gekracht. Durch den Zusammenprall schleuderte es die beiden Fahrzeuge über den Fußweg auf eine Wiese neben der Straße, wo sie schließlich gegen einen Baum prallten. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.