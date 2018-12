Bad Kreuznach

Geldautomat in Bad Kreuznach gesprengt

12.12.2018, 07:28 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in Bad Kreuznach einen Geldautomaten gesprengt. Es sei unklar, ob sie in der Nacht zum Mittwoch Bargeld erbeuten konnten, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch zur Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.