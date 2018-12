Kehl

Tatverdächtiger wegen schweren Diebstahls verurteilt

12.12.2018, 08:06 Uhr | dpa

Der mutmaßliche Angreifer von Straßburg ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Der 29-Jährige wurde demnach vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war in Deutschland in Haft. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben, wie die dpa am Mittwoch weiter erfuhr. Der Täter ist nach Informationen des Bürgermeisters der elsässischen Metropole, Roland Ries, noch flüchtig. Die Bundespolizei kontrolliert mehrere Grenzübergänge von Deutschland nach Frankreich. Bei dem Anschlag mit vermutlich terroristischem Hintergrund am Straßburger Weihnachtsmarkt wurden nach Angaben der französischen Regierung drei Menschen getötet und zwölf verletzt.