Saarbrücken

Saar-Landtag setzt Haushaltsdebatte nach Schweigeminute fort

12.12.2018, 09:55 Uhr | dpa

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Straßburg hat der saarländische Landtag am Mittwoch seine zweitägige Haushaltsdebatte fortgesetzt. "Bei einer an sich zutiefst friedlichen Gelegenheit, einem Weihnachtsmarkt, kam es zu Opfern sinnloser Gewalt", sagte Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) zu Beginn der Sitzung. Straßburg sei die Hauptstadt der saarländischen Partnerregion Grand Est: "Gerade in schwierigen Zeiten müssen Freunde und Nachbarn besonders zusammenhalten." Er habe der französischen Generalkonsulin Catherine Robinet seine Anteilnahme übermittelt.

Der Landtag wollte seine Haushaltsberatungen am Mittwochabend mit einer Abstimmung über den Doppel-Etat beenden. Der Haushalt sieht in den beiden kommenden Jahren Ausgaben von 4,6 und 4,8 Milliarden Euro vor.