Chemnitz

Senioren von Auto angefahren und schwer verletzt

12.12.2018, 09:57 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Chemnitz sind zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Auto habe die beiden am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 73-jährige Frau und der 82 Jahre alte Mann kamen ins Krankenhaus. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.