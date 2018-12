Aue

Erzgebirge Aue gegen Darmstadt und Union Berlin ohne Rapp

12.12.2018, 09:57 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss bis zum Jahresende auf Nicolai Rapp verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde beim 21 Jahre alten Abwehrspieler ein zweifacher Bänderriss im linken Sprunggelenk diagnostiziert. Rapp, der in dieser Saison in 15 Spielen für Aue zum Einsatz kam, hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag in der Auswärtspartie bei Greuther Fürth zugezogen. Für die zwei Heimspiele am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 und am 23. Dezember gegen Union Berlin fällt der Verteidiger somit aus.