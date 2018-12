Kiel

Polizei: Weihnachtsmarkt-Sicherheitskonzepte ausreichend

12.12.2018, 11:17 Uhr | dpa

Für die Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein hält die Landespolizei nach dem Anschlag in Straßburg zusätzliche Schutzmaßnahmen für nicht notwendig. "Anschlagsszenarien mit einfach zu beschaffenden Fahrzeugen, mit Messern, Stich- oder sogar Schusswaffen sind in unseren Sicherheitskonzepten vorgedacht", sagte ein Sprecher der Landespolizei am Mittwoch in Kiel. Es sei für eine abschließende polizeiliche Bewertung des Geschehens in Straßburg aber noch zu früh. Die Polizei werde alle Erkenntnisse auswerten, um Konsequenzen ziehen zu können, falls dies notwendig sein sollte.

Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Nach Angaben der regionalen Verwaltung wurden zwei Menschen getötet. Es seien 14 Menschen verletzt worden, davon sieben schwer und sieben leicht, wie die Präfektur am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten die Präfektur und Innenminister Christophe Castaner noch von drei Toten gesprochen. Der Täter war bis Mittwochvormittag nicht gefasst.