Leipzig

Wie RB Leipzig die K.o.-Runde der Europa League erreicht

12.12.2018, 12:40 Uhr | dpa

Der Weg in die K.o.-Phase der Europa League öffnet sich für RB Leipzig am letzten Gruppenspieltag nur mit der Schützenhilfe vom einstigen Schwesterclub Red Bull Salzburg. Voraussetzung ist ein Sieg daheim an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro) gegen den punktlosen Tabellenletzten Rosenborg Trondheim.

Der Fußball-Bundesligist aus Sachsen liegt in der Tabelle der Gruppe B mit sechs Punkten drei Zähler hinter Celtic Glasgow auf Rang drei. Sollten die bisher makellosen Salzburger den Schotten die erste Heimniederlage beibringen, dann zählt bei Punktgleichheit zwischen RB und Celtic der direkte Vergleich. Den haben die Leipziger dank des Auswärtstreffers bei der 1:2-Niederlage im Celtic Park für sich entschieden, nachdem sie daheim 2:0 gewannen.

Beim Erreichen der K.o.-Runde spielt dann der Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten oder gegen einen der vier schlechteren Gruppendritten der Champions League und hat Heimrecht im Rückspiel. Der Gruppenzweite spielt gegen einen Gruppensieger oder gegen einen der vier besseren Gruppendritten der Königsklasse und hat Heimrecht im Hinspiel. Ausgeschlossen sind deutsche Duelle und Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Gruppe.