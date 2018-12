Bad Salzungen

Wartburgkreis-Landrat enttäuscht über geplatzte Fusion

12.12.2018, 12:42 Uhr | dpa

Für den Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), ist die geplatzte Fusion mit Eisenach eine Enttäuschung. "Damit ist eine einmalige Chance für die Entwicklung der Region verpasst worden", sagte der Kommunalpolitiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zu der seit Jahren diskutierten Fusion zwischen kreisfreier Stadt und Landkreis hatte es am Dienstagabend im Eisenacher Stadtrat ein Abstimmungspatt mit 16 Ja- und 16-Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen gegeben. Damit kommt der Zusammenschluss nicht zustande. Dies Entscheidung spiegelt für Krebs die Situation der vergangenen Wochen in Eisenach wider.

Der Wartburgkreis hatte dem Zusammenschluss bereits zugestimmt. Danach seien aus dem Stadtrat immer wieder neue Forderungen gekommen, so Krebs. Vor allem die Fraktionsspitzen von CDU und SPD hätten die Bedeutung des Schrittes für die Region nicht richtig erfasst, kritisierte er. "Man hat noch nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass der Wartburgkreis 150 Mitarbeiter der Stadtverwaltung übernimmt und den gesamten Sozialetat." Das Land habe 46 Millionen Euro in Aussicht gestellt, um die Fusion zu gestalten.

Praktisch betrachtet sei Eisenach "nie wirklich kreisfrei" gewesen, so der Landrat. Über Zweckvereinbarungen sei der Wartburgkreis bereits jetzt etwa für das Gesundheitsamt und die gemeinsame Rettungsleitstelle zuständig. Für das Zusammengehen von Eisenach mit dem Wartburgkreis hatte neben Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) auch die rot-rot-grüne Landesregierung geworben. Eisenach hat seit vielen Jahren Probleme, nötige Ausgaben zu finanzieren.