Erfurt

Kleine Firmen dominieren im Thüringer Baugewerbe

12.12.2018, 13:24 Uhr | dpa

Zwei Bauarbeiter stehen in Eisenach (Thüringen) während der Montage der neuen Zugbrücke an der Wartburg vor dem Torhaus. Foto: Marc Tirl/Archiv (Quelle: dpa)

Das Baugewerbe in Thüringen bleibt kleinteilig. Von 3057 in diesem Jahr registrierten Baubetrieben hat mehr als jeder zweite weniger als fünf Beschäftigte, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. 1740 Betriebe haben demnach nur ein bis vier Mitarbeiter. Bei weiteren knapp 700 Firmen liegt die Zahl der Beschäftigten unter zehn. Nur 25 Thüringer Baubetriebe kommen dagegen auf mindestens 100 Beschäftigte, bei 66 bewegt sich die Mitarbeiterzahl zwischen 50 und 99. Insgesamt hat die Zahl der Betriebe in diesem Jahr um ein Prozent im Vorjahresvergleich zugenommen, Vergleichsmonat war der Juni.

Erhöht hat sich in diesem Zeitraum auch die Zahl der Beschäftigten. Sie stieg um ein Prozent auf 27 162. Vermehrt eingestellt wurden vor allem ausgebildete Facharbeiter, Meister und Poliere. Einen deutlichen Zuwachs um zehn Prozent auf 818 verzeichneten die Statistiker bei Auszubildenden auf dem Bau. Die Thüringer Region mit den meisten Baufirmen ist das Eichsfeld (213), die mit den wenigsten Jena (51). Die meisten Baubeschäftigten hat Erfurt (2266), die wenigsten Suhl (288).