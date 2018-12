Halle (Saale)

Drogen, kein Führerschein, ungültiges Kennzeichen: Erwischt

12.12.2018, 14:00 Uhr | dpa

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Halle hat die Polizei allein bei einem einzigen Auto ein Bündel an Verstößen festgestellt. Der 27 Jahre alte Fahrer stand am Dienstag unter Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis, wie die Polizei am Mittwoch in Halle mitteilte. Zudem waren an dem Auto Kennzeichen angebracht, die nicht für das Fahrzeug zugelassen waren. Der Beifahrer des 27-Jährigen hatte zudem einen Schlagstock und Drogen dabei - beides wurde sichergestellt. Gegen die zwei Männer wird nun ermittelt.