Nach Walkenhorst-Rückschlag: Ludwig sucht Ersatzlösung

12.12.2018, 14:35 Uhr | dpa

Durch die erneute Zwangspause für Kira Walkenhorst müssen sich Olympiasieger-Partnerin Laura Ludwig und ihr gesamter Betreuerstab mit einer Ersatz-Partnerin beschäftigen. Die 32 Jahre alte Hamburgerin Ludwig hält nach einjähriger Babypause an ihrem Plan fest, zu Beginn des neuen Jahres wieder Wettkämpfe zu bestreiten. "Ich bin wieder in guter Form, brauche aber Spielpraxis", erklärte Deutschlands erfolgreichste Beachvolleyballerin am Mittwoch.

Derzeit ist unklar, wann die 28 Jahre alte Walkenhorst überhaupt wieder trainieren kann. Bis Februar hat die Blockspezialistin unter dem Hashtag "Frust" und "Ärger" bereits jeden sportlichen Auftritt abgesagt. "Trotz aller Behandlungen hat sich der Zustand nicht verbessert, was für alle Ärzte und Physios ein echtes Rätsel ist", übermittelte Walkenhorst über Facebook ihren Fans. Rippe, Hüfte und Schulter bereiten trotz Operationen weiter große Probleme.

Das Aufbautraining von Ludwig nach der Geburt ihres Sohnes Teo Johnston dagegen geht gut voran. Auch mit Blick auf die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg will Ludwig beim Fünf-Sterne-Turnier vom 5. Februar 2019 an in Fort Lauderdale (USA) wieder auf der Beach-Welttour aufschlagen. Allerdings gehen Turnier-Ergebnisse mit einer Interimspartnerin nicht in die laufende Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 ein.