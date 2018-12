Essen

Mit Auto in Bordell gerast: Acht Jahre Haft

12.12.2018, 15:55 Uhr | dpa

Nach einer Art "Wut-Fahrt" in den gläsernen Vorbau eines Essener Bordells ist ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwoch zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte war am 22. Mai 2018 mit seinem Wagen direkt auf das Haus im Essener Rotlichtviertel zugefahren. Dadurch war der Glasvorbau komplett zerstört worden. Eine der Prostituierten wurde eine Treppe hinuntergedrückt und erlitt einen komplizierten Beinbruch. Nach eigenen Angaben war der aus Rumänien stammende Mann sauer, weil seine Freundin ihren Arbeitsplatz im Bordell heimlich verlassen hatte. Das Urteil lautet auf versuchten Totschlag.