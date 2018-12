Lingen (Ems)

80-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Lingen

12.12.2018, 15:57 Uhr | dpa

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lingen ist am Mittwochmittag der 80-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Seine 73-jährige Ehefrau habe noch versucht, ihn aus dem Gebäude zu retten, teilte die Polizei mit. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar.