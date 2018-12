Mainz

CDU fordert finanzielle Hilfe des Landes für kommunalen Wald

12.12.2018, 16:06 Uhr | dpa

Unter dem Eindruck von Dürreschäden und Borkenkäferplage hat die CDU-Fraktion in der Debatte über den Umweltetat in Rheinland-Pfalz finanzielle Hilfen auch für Wälder in kommunalem und privatem Besitz gefordert. "Sie geben sieben Millionen für den eigenen Wald aus", rief der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Michael Billen, den Regierungsfraktionen am Mittwoch zu. "Keinen Cent für den kommunalen Wald und keinen Cent für den Privatwald."

Der für den Staatswald zuständige Betrieb Landesforsten fürchtet Millioneneinbußen in der Holzvermarktung. Hauptgrund ist das Überangebot von Holz, weil die vom Borkenkäfer geschädigten Bäume gefällt werden müssen. Deswegen haben SPD, FDP und Grüne in Änderungsanträgen zum Haushaltsentwurf Mittel für den Ausgleich dieser Schäden vorgesehen. Beim kommunalen Wald, der 47 Prozent der Waldfläche in Rheinland-Pfalz einnimmt, und beim Privatforst sieht das Umweltministerium die Zuständigkeit in erster Linie beim Bund.

Zur Unterstützung auch des privaten und kommunalen Waldes hat die Landesregierung eine Initiative im Bundesrat eingebracht. Die bislang in Aussicht gestellten Bundesmittel von 25 Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren sei "in keiner Weise hinreichend, um dem extremen Schadensausmaß gerecht zu werden", heißt es in einem Vorschlag für eine Entschließung des Bundesrats, der zunächst an den zuständigen Ausschuss überwiesen wurde.